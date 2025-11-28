type here...

DAP: Nordio, nessuna marcia indietro, coesi più che mai andiamo avanti

Giustizia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Nessuna marcia indietro del DAP sulla circolare che bloccava le attività trattamentali perché mai abbiamo inteso operare blocchi di sorta. Al contrario, la circolare del direttore generale mira ad assicurare una politica trattamentale volta a garantire una migliore organizzazione degli istituti su tutto il territorio nazionale.

Massimizzare il livello qualitativo e quantitativo delle attività trattamentali delle media sicurezza, questo il nostro obiettivo” così il Ministro Carlo Nordio su notizie di stampa uscite stamani. “Siamo riusciti in questa meritoria opera anche grazie al confronto con la magistratura di sorveglianza e con gli Enti del Terzo settore, che ringrazio per il proficuo confronto, con i quali ci siamo dati aggiornamento a fine febbraio per valutarne gli esiti.

Siamo certi che la centralizzazione del nulla osta in capo alla direzione generale, operata tramite una correzione di una circolare risalente al 1997, consentirà standard trattamentali più elevati e la diffusione di buone prassi. Assicuriamo che lo scambio di informazioni, in un costante dialogo anche con i singoli istituti, garantirà progettualità trattamentali coerenti con le iniziative territoriali”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits