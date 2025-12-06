Natale, Codacons: spesa famiglie raggiungerà quota 28 miliardi di euro

AgenPress. In base alle stime preliminari del Codacons, la spesa degli italiani per il Natale 2025 raggiungerà quest’anno i 28 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con una spesa media da 1.085 euro a famiglia. Festività su cui giocano un ruolo primario il Black Friday, con un regalo su due acquistato durante il periodo di sconti, ma anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo passando per oro e gioielli.

La spesa relativa ai regali da destinare ad amici e parenti si mantiene sostanzialmente stabile con circa 9,5 miliardi di euro di doni che finiranno sotto l’albero – spiega il Codacons – Ad influire su tale dato è il Black Friday, con ben un acquisto su due effettuato durante il periodo di sconti che ha rappresentato un regalo di Natale anticipato, consolidando il trend degli ultimi anni. In testa alla classifica dei beni che saranno più regalati durante le feste troviamo anche quest’anno – dopo gli immancabili giocattoli destinati ai bambini – capi di abbigliamento e accessori, seguiti da elettronica e alimentari, ma c’è una novità: diminuisce sensibilmente la quota di cittadini che deciderà di regalare gioielli, prodotti tra i più gettonati a Natale. Ciò a causa dei prezzi del comparto gioielleria che nell’ultimo mese registrano un incremento medio del +26,3% su base annua a causa dell’impennata delle quotazioni dell’oro.

Aumenta inoltre il ricorso all’Intelligenza artificiale per la scelta dei doni da destinare a parenti e amici, sempre più usata dagli italiani come aiuto per individuare il regalo più adatto da acquistare.

Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale gli italiani spenderanno circa 3,1 miliardi di euro, e anche qui alcuni prodotti che registrano sensibili rincari: è il caso del cacao i cui prezzi salgono del +21,1% su anno, del caffè (+18,8%), del cioccolato (+9,3%), delle uova (+7,7%), mentre formaggi e latticini costano il 6,4% in più rispetto allo scorso anno, la carne il 5,8% in più.

Milioni di italiani si metteranno poi in viaggio durante le festività natalizie generando un giro d’affari stimato dal Codacons attorno ai 15 miliardi di euro: anche in questo caso a pesare sulla spesa finale sono i pesanti incrementi di prezzi e tariffe del comparto turistico e dei trasporti, dai voli agli alloggi passando per pacchetti vacanza e servizi vari.

Infine, sarà di circa 440 milioni di euro la spesa riservata a pranzo di Natale o cenone della Vigilia al ristorante – conclude il Codacons.

SPESA NATALE 2025 – PREVISIONI CODACONS

REGALI: 9,5 miliardi

ALIMENTARI: 3,1 miliardi

VIAGGI: 15 miliardi

RISTORANTI: 440 milioni

TOTALE: 28 miliardi di euro

SPESA MEDIA A FAMIGLIA: 1.085 euro