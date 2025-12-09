Sardegna, Nordio: 41 bis, da Todde allarmismo ingiustificato

AgenPress. “Nessuno spostamento in corso, verso la Sardegna, di detenuti al 41 bis come lamentato stamani dalla Presidente Todde. E impatto sul territorio invariato poiché rimarranno i medesimi istituti e sarà aumentata solo la capienza in attuazione di un preciso disposto normativo. Mi spiace constatare un ingiustificato allarmismo che certamente non fa bene ai cittadini italiani e prima ancora sardi”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, circa le dichiarazioni rilasciate stamani dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

“Nostra intenzione è dare piena attuazione a un preciso disposto normativo che la politica di sinistra ha ignorato nel tempo, compromettendo le esigenze di sicurezza tanto lamentate dai procuratori antimafia. L’art. 41-bis, comma 2-quater, O.P. dispone infatti che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della Polizia Penitenziaria. Peccato che ciò non sia mai stato attuato.

Siamo più che rispettosi della leale collaborazione istituzionale, tanto che abbiamo posto la questione al tavolo Stato/Regioni. Nel merito, ciò che lamenta la Presidente Todde attiene unicamente a valutazioni di politica giudiziaria che questo Governo intende attuare.