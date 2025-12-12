Rebibbia Femminile: rinviati i “Giochi della Speranza” per il decesso di una donna detenuta

AgenPress. Sono stati rinviati a data da destinarsi i “Giochi della Speranza”, la 2ª edizione della piccola olimpiade che avrebbe dovuto svolgersi oggi all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia Femminile.

Lo comunica il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiungendo che la decisione è stata presa in conseguenza del decesso di una donna detenuta nell’istituto, avvenuto nel corso della notte per cause ancora da accertare e del quale è stata data comunicazione all’Autorità giudiziaria.

L’evento è stato rimandato in segno di lutto e per rispetto dei familiari della detenuta.