Causa Sgarbi. Rigettata istanza di ricusazione. Avv. Iacobbi: “Nulla cambia nel merito. Attendiamo nomina consulente medico”

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. L’avvocato Lorenzo Jacobbi, difensore di Evelina Sgarbi, fa presente che in data odierna il tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del giudice Scorza.

Il collegio giudicante, in realtà, ha preferito non entrare nel merito delle gravi contestazioni sollevate dal sottoscritto difensore in ordine alle modalità di svolgimento dell’udienza del 28 ottobre e all’atteggiamento palesemente ostile mostrato nei confronti di Evelina, rifugiandosi in una pretestuosa quanto infondata ed inesistente eccezione procedurale sollevata dallo stesso giudice ricusato!!

Nulla cambia nel merito della vicenda e si attende che il procedimento prosegua con la nomina di un consulente medico che accerti la capacità di autonomia del prof. Sgarbi nel prendersi cura della propria persona e dei propri interessi.

