Inflazione: Istat, novembre +1,1% su anno. Unc: inflazione cala, ma è una magra consolazione

Per coppia con 2 figli: +176 euro per mangiare, +194 euro per il carrello
AgenPress. Secondo i dati definitivi di novembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,1%, in calo rispetto a ottobre quando era 1,2, mentre quella congiunturale è pari a -0,2%.
“L’inflazione annua in calo è solo una magra consolazione, dato che vuol dire che, nonostante i prezzi siano già alle stelle, continuano ugualmente a salire. Stesso discorso per il carrello della spesa: bene che passi da 2,1% a 1,5%, ma per la casalinga di Voghera che va tutti i giorni a fare la spesa vuol dire che il carrello rincara sempre più, anche se a un ritmo più blando” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.
“Sarebbe una buona notizia il fatto che l’inflazione mensile è negativa, -0,2%. Peccato, che a crollare su base mensile, trascinando in basso l’indice, siano i Servizi ricettivi e di ristorazione, -2,2% su ottobre, decisamente non utilizzati a novembre, mentre salgono spese obbligate come i Servizi sanitari e i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche” prosegue Dona.
“L’inflazione all’1,1%, se per una coppia con due figli significa un aumento complessivo del costo della vita pari a 351 euro su base annua, per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la stangata è pari a 176 euro, mentre per il carrello della spesa è di 194 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 300 euro, ma 154 euro sono soltanto per cibo e bevande, 173 per il carrello. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 121 euro in più, le spese del carrello salgono di 135 euro” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di novembre
DIVISIONI DI SPESA
Famiglia media
Coppia
con 1 figlio
Coppia
con 2 figli
Inflazione annua di
novembre
Prodotti alimentari e bevande analcoliche
121
154
176
1,9
Bevande alcoliche e tabacchi
10
13
12
1,9
Abbigliamento e calzature
12
17
22
1
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
-76
-82
-82
-1,9
Mobili, articoli e servizi per la casa
3
3
4
0,2
Servizi sanitari e spese per la salute
24
28
28
1,7
Trasporti
0
0
0
0
Comunicazioni
-41
-56
-61
-4,8
Ricreazione, spettacoli e cultura
9
13
15
0,7
Istruzione
3
5
9
1,5
Servizi ricettivi e di ristorazione
68
95
119
3,5
Altri beni e servizi
80
108
109
3,2
TOTALE RINCARO ANNUO
212
300
351
1,1
CARRELLO DELLA SPESA
135
173
194
1,5
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati