type here...

Inflazione: Istat, novembre +1,1% su anno. Unc: inflazione cala, ma è una magra consolazione

Economia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

Per coppia con 2 figli: +176 euro per mangiare, +194 euro per il carrello

AgenPress. Secondo i dati definitivi di novembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,1%, in calo rispetto a ottobre quando era 1,2, mentre quella congiunturale è pari a -0,2%.

“L’inflazione annua in calo è solo una magra consolazione, dato che vuol dire che, nonostante i prezzi siano già alle stelle, continuano ugualmente a salire. Stesso discorso per il carrello della spesa: bene che passi da 2,1% a 1,5%, ma per la casalinga di Voghera che va tutti i giorni a fare la spesa vuol dire che il carrello rincara sempre più, anche se a un ritmo più blando” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“Sarebbe una buona notizia il fatto che l’inflazione mensile è negativa, -0,2%. Peccato, che a crollare su base mensile, trascinando in basso l’indice, siano i Servizi ricettivi e di ristorazione, -2,2% su ottobre, decisamente non utilizzati a novembre, mentre salgono spese obbligate come i Servizi sanitari e i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche” prosegue Dona.

“L’inflazione all’1,1%, se per una coppia con due figli significa un aumento complessivo del costo della vita pari a 351 euro su base annua, per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la stangata è pari a 176 euro, mentre per il carrello della spesa è di 194 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 300 euro, ma 154 euro sono soltanto per cibo e bevande, 173 per il carrello. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 121 euro in più, le spese del carrello salgono di 135 euro” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di novembre

DIVISIONI DI SPESA

Famiglia media

Coppia

con 1 figlio

Coppia

con 2 figli

Inflazione annua di

novembre

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

121

154

176

1,9

Bevande alcoliche e tabacchi

10

13

12

1,9

Abbigliamento e calzature

12

17

22

1

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

-76

-82

-82

-1,9

Mobili, articoli e servizi per la casa

3

3

4

0,2

Servizi sanitari e spese per la salute

24

28

28

1,7

Trasporti

0

0

0

0

Comunicazioni

-41

-56

-61

-4,8

Ricreazione, spettacoli e cultura

9

13

15

0,7

Istruzione

3

5

9

1,5

Servizi ricettivi e di ristorazione

68

95

119

3,5

Altri beni e servizi

80

108

109

3,2

TOTALE RINCARO ANNUO

212

300

351

1,1

CARRELLO DELLA SPESA

135

173

194

1,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits