Inflazione: Istat, novembre +1,1% su anno. Unc: inflazione cala, ma è una magra consolazione

Per coppia con 2 figli: +176 euro per mangiare, +194 euro per il carrello

AgenPress. Secondo i dati definitivi di novembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,1%, in calo rispetto a ottobre quando era 1,2, mentre quella congiunturale è pari a -0,2%.

“L’inflazione annua in calo è solo una magra consolazione, dato che vuol dire che, nonostante i prezzi siano già alle stelle, continuano ugualmente a salire. Stesso discorso per il carrello della spesa: bene che passi da 2,1% a 1,5%, ma per la casalinga di Voghera che va tutti i giorni a fare la spesa vuol dire che il carrello rincara sempre più, anche se a un ritmo più blando” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione.

“Sarebbe una buona notizia il fatto che l’inflazione mensile è negativa, -0,2%. Peccato, che a crollare su base mensile, trascinando in basso l’indice, siano i Servizi ricettivi e di ristorazione, -2,2% su ottobre, decisamente non utilizzati a novembre, mentre salgono spese obbligate come i Servizi sanitari e i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche” prosegue Dona.

“L’inflazione all’1,1%, se per una coppia con due figli significa un aumento complessivo del costo della vita pari a 351 euro su base annua, per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la stangata è pari a 176 euro, mentre per il carrello della spesa è di 194 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 300 euro, ma 154 euro sono soltanto per cibo e bevande, 173 per il carrello. In media, per una famiglia, mangiare e bere costa 121 euro in più, le spese del carrello salgono di 135 euro” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di novembre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Inflazione annua di novembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 121 154 176 1,9 Bevande alcoliche e tabacchi 10 13 12 1,9 Abbigliamento e calzature 12 17 22 1 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -76 -82 -82 -1,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 3 3 4 0,2 Servizi sanitari e spese per la salute 24 28 28 1,7 Trasporti 0 0 0 0 Comunicazioni -41 -56 -61 -4,8 Ricreazione, spettacoli e cultura 9 13 15 0,7 Istruzione 3 5 9 1,5 Servizi ricettivi e di ristorazione 68 95 119 3,5 Altri beni e servizi 80 108 109 3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 212 300 351 1,1 CARRELLO DELLA SPESA 135 173 194 1,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati