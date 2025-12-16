La Fondazione Insigniti OMRI ospite della trasmissione “A casa di… Massimo”

Il 16 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle 17:30, la Fondazione Insigniti OMRI sarà ospite della trasmissione televisiva “A casa di… Massimo”, in diretta sull’emittente Telegranducato – Granducato TV, Canale 15 del Digitale Terrestre, condotta da Massimo Marini.

La puntata sarà replicata mercoledì alle ore 21:35

AgenPress. In studio, insieme al conduttore, saranno presenti il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Prefetto Francesco Tagliente, il Prof. Franco Cervelli, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pisa, e Antonio Cerrai, Vicepresidente del Comitato Provinciale di Pisa della Fondazione Insigniti OMRI.

Interverranno da remoto il Questore di Roma Roberto Massucci, Vicepresidente della Fondazione Insigniti OMRI, e il Prof. Pietro Pietrini, della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per le neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni.

La puntata sarà dedicata al progetto innovativo “Di sana e robusta Costituzione”, promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI, che porta la Costituzione in scena in modo coinvolgente e accessibile per gli studenti. Il progetto è stato condiviso con il Prof. Andrea Simonetti, Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale di Pisa, e con l’Avv. Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa, che non saranno presenti in studio.

Il primo appuntamento del progetto si terrà giovedì 18 dicembre 2025 al Teatro Nuovo di Pisa, con la partecipazione di circa 300 studenti degli istituti medi “G. Toniolo” e “G. Gamerra”.

“Di sana e robusta Costituzione” trasforma gli studenti in protagonisti di una lezione di “anatomia costituzionale”, nella quale organi e funzioni del corpo umano vengono paragonati a quelli dello Stato, rendendo lo studio dei principi fondamentali della Costituzione più vicino, comprensibile e sorprendentemente coinvolgente.

L’iniziativa mira a valorizzare il progetto didattico e culturale della Fondazione Insigniti OMRI, unendo educazione civica e linguaggio teatrale, per rendere accessibili e vivi i principi fondamentali della Costituzione italiana per le giovani generazioni e per il pubblico più ampio.