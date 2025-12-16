Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care d’Italia. Al 1° posto Siena

Al 1° posto Siena con +784 euro, al 2° posto Bolzano con +664 euro, al 3° Pistoia con +514

Le regioni più care: Trentino, Veneto e Puglia

AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di novembre, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.

Vince ancora una volta Siena dove l’inflazione tendenziale pari a +2,9%, la più alta d’Italia, si traduce anche nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 784 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Bolzano che con +2% su novembre 2024, la terza inflazione più elevata del Paese, ha un incremento di spesa annuo pari a 664 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Pistoia, quarta per inflazione ex aequo con Napoli (+1,9%), che ha una spesa supplementare pari a 514 euro annui per una famiglia tipo.

Appena fuori dal podio Cosenza che, con la seconda maggiore inflazione, +2,6%, registra una stangata pari a 506 euro. Al quinto posto Udine che con +1,6% ha una variazione annua della spesa pari a 449 euro. Seguono Rimini (+1,6%, +440 euro), Grosseto (+1,6% e +433 euro), all’ottavo posto Napoli (+1,9%, +429 euro), poi Belluno (+1,6%, +417 euro). Chiudono la top ten delle peggiori città, con +386 euro, Padova e Rovigo (+1,4% per entrambe).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è ancora una volta Campobasso, l’unica ad avere un’inflazione pari a zero e, quindi, nessun aumento di spesa. Al secondo posto sia per inflazione bassa che per spesa, Brindisi, +0,2% e +39 euro. Medaglia di bronzo per Sassari (+0,4%, +80 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,4%, +88 euro), seguita da Trapani (0,4%, +93 euro), Lodi (+0,4% e +115 euro), al settimo posto Vercelli (+0,5%, +118 euro), poi Cuneo (+0,5%, +126 euro) e Potenza (+0,6%, +132 euro). Chiude la top ten delle migliori città, Caserta (+0,6%, +133 euro).

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,4%, l’immancabile Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 433 euro su base annua. Segue il Veneto (+1,3%, +349 euro). Al terzo posto, con +343 euro, la Puglia che ha l’inflazione regionale più alta, +1,8%.

La regione più risparmiosa è il Molise che segna una variazione nulla. In seconda posizione la Basilicata (+0,6%, +128 euro), in terza la Sardegna (+0,7%, +134 euro).

Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Città Rincaro annuo per famiglia media (in euro) Inflazione annua di novembre 1 Siena 784 2,9 2 Bolzano 664 2 3 Pistoia 514 1,9 4 Cosenza 506 2,6 5 Udine 449 1,6 6 Rimini 440 1,6 7 Grosseto 433 1,6 8 Napoli 429 1,9 9 Belluno 417 1,6 10 Padova 386 1,4 10 Rovigo 386 1,4 12 Arezzo 379 1,4 13 Mantova 373 1,3 14 Verona 358 1,3 14 Treviso 358 1,3 16 Macerata 354 1,6 17 Perugia 352 1,3 18 Siracusa 347 1,5 19 Gorizia 346 1,3 20 Venezia 337 1,2 21 Vicenza 331 1,2 22 Lucca 325 1,2 23 Bari 324 1,6 24 Lecco 316 1,1 25 Trieste 309 1,1 26 Roma 308 1,1 ITALIA 276 1,1 27 Milano 276 0,9 28 Parma 275 1 28 Ferrara 275 1 30 Trento 259 0,9 31 Bologna 252 0,9 32 Alessandria 251 1 33 Piacenza 248 0,9 33 Firenze 248 0,9 35 Ascoli Piceno 244 1,1 36 Pisa 243 0,9 37 Como 242 0,8 37 Brescia 242 0,8 37 Cremona 242 0,8 40 Olbia – Tempio 239 1,2 41 Palermo 236 1 41 Catania 236 1 43 Reggio Calabria 233 1,2 44 Pordenone 225 0,8 45 Modena 220 0,8 45 Viterbo 220 0,8 47 Varese 211 0,7 47 Bergamo 211 0,7 49 Torino 205 0,8 50 Novara 201 0,8 51 Reggio Emilia 193 0,7 51 Forlì-Cesena 193 0,7 53 Terni 190 0,7 54 Livorno 189 0,7 55 Pescara 172 0,7 56 Aosta 166 0,6 57 Ravenna 165 0,6 58 Cagliari 163 0,8 59 Imperia 162 0,7 59 Massa-Carrara 162 0,6 59 Messina 162 0,7 62 Catanzaro 156 0,8 63 Avellino 155 0,7 64 Genova 151 0,6 64 Pavia 151 0,5 66 Teramo 147 0,6 67 Biella 142 0,6 67 Ancona 142 0,6 69 Caserta 133 0,6 70 Potenza 132 0,6 71 Cuneo 126 0,5 72 Vercelli 118 0,5 73 Lodi 115 0,4 74 Trapani 93 0,4 75 Benevento 88 0,4 76 Sassari 80 0,4 77 Brindisi 39 0,2 78 Campobasso 0 0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di novembre 1 Trentino Alto Adige 433 1,4 2 Veneto 349 1,3 3 Puglia 343 1,8 4 Friuli-Venezia Giulia 329 1,2 5 Campania 321 1,5 6 Calabria 319 1,7 7 Toscana 316 1,2 7 Umbria 316 1,2 ITALIA 276 1,1 9 Lazio 268 1 10 Marche 252 1,1 11 Lombardia 236 0,8 12 Sicilia 224 1 13 Emilia-Romagna 215 0,8 14 Piemonte 195 0,8 15 Valle d’Aosta 194 0,7 16 Abruzzo 167 0,7 17 Liguria 144 0,6 18 Sardegna 134 0,7 19 Basilicata 128 0,6 20 Molise 0 0

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat