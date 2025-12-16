Unione Naz. Consumatori: la classifica delle città più care d’Italia. Al 1° posto Siena

Al 1° posto Siena con +784 euro, al 2° posto Bolzano con +664 euro, al 3° Pistoia con +514
Le regioni più care: Trentino, Veneto e Puglia
AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell’inflazione di novembre, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti.
Vince ancora una volta Siena dove l’inflazione tendenziale pari a +2,9%, la più alta d’Italia, si traduce anche nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 784 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Bolzano che con +2% su novembre 2024, la terza inflazione più elevata del Paese, ha un incremento di spesa annuo pari a 664 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Pistoia, quarta per inflazione ex aequo con Napoli (+1,9%), che ha una spesa supplementare pari a 514 euro annui per una famiglia tipo.
Appena fuori dal podio Cosenza che, con la seconda maggiore inflazione, +2,6%, registra una stangata pari a 506 euro. Al quinto posto Udine che con +1,6% ha una variazione annua della spesa pari a 449 euro. Seguono Rimini (+1,6%, +440 euro), Grosseto (+1,6% e +433 euro), all’ottavo posto Napoli (+1,9%, +429 euro), poi Belluno (+1,6%, +417 euro). Chiudono la top ten delle peggiori città, con +386 euro, Padova e Rovigo (+1,4% per entrambe).
Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia è ancora una volta Campobasso, l’unica ad avere un’inflazione pari a zero e, quindi, nessun aumento di spesa. Al secondo posto sia per inflazione bassa che per spesa, Brindisi, +0,2% e +39 euro. Medaglia di bronzo per Sassari (+0,4%, +80 euro). Al quarto posto della classifica delle città più risparmiose, Benevento (+0,4%, +88 euro), seguita da Trapani (0,4%, +93 euro), Lodi (+0,4% e +115 euro), al settimo posto Vercelli (+0,5%, +118 euro), poi Cuneo (+0,5%, +126 euro) e Potenza (+0,6%, +132 euro). Chiude la top ten delle migliori città, Caserta (+0,6%, +133 euro).
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,4%, l’immancabile Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 433 euro su base annua. Segue il Veneto (+1,3%, +349 euro). Al terzo posto, con +343 euro, la Puglia che ha l’inflazione regionale più alta, +1,8%.
La regione più risparmiosa è il Molise che segna una variazione nulla. In seconda posizione la Basilicata (+0,6%, +128 euro), in terza la Sardegna (+0,7%, +134 euro).
Tabella n. 1: Classifica delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di novembre
1
Siena
784
2,9
2
Bolzano
664
2
3
Pistoia
514
1,9
4
Cosenza
506
2,6
5
Udine
449
1,6
6
Rimini
440
1,6
7
Grosseto
433
1,6
8
Napoli
429
1,9
9
Belluno
417
1,6
10
Padova
386
1,4
10
Rovigo
386
1,4
12
Arezzo
379
1,4
13
Mantova
373
1,3
14
Verona
358
1,3
14
Treviso
358
1,3
16
Macerata
354
1,6
17
Perugia
352
1,3
18
Siracusa
347
1,5
19
Gorizia
346
1,3
20
Venezia
337
1,2
21
Vicenza
331
1,2
22
Lucca
325
1,2
23
Bari
324
1,6
24
Lecco
316
1,1
25
Trieste
309
1,1
26
Roma
308
1,1
ITALIA
276
1,1
27
Milano
276
0,9
28
Parma
275
1
28
Ferrara
275
1
30
Trento
259
0,9
31
Bologna
252
0,9
32
Alessandria
251
1
33
Piacenza
248
0,9
33
Firenze
248
0,9
35
Ascoli Piceno
244
1,1
36
Pisa
243
0,9
37
Como
242
0,8
37
Brescia
242
0,8
37
Cremona
242
0,8
40
Olbia – Tempio
239
1,2
41
Palermo
236
1
41
Catania
236
1
43
Reggio Calabria
233
1,2
44
Pordenone
225
0,8
45
Modena
220
0,8
45
Viterbo
220
0,8
47
Varese
211
0,7
47
Bergamo
211
0,7
49
Torino
205
0,8
50
Novara
201
0,8
51
Reggio Emilia
193
0,7
51
Forlì-Cesena
193
0,7
53
Terni
190
0,7
54
Livorno
189
0,7
55
Pescara
172
0,7
56
Aosta
166
0,6
57
Ravenna
165
0,6
58
Cagliari
163
0,8
59
Imperia
162
0,7
59
Massa-Carrara
162
0,6
59
Messina
162
0,7
62
Catanzaro
156
0,8
63
Avellino
155
0,7
64
Genova
151
0,6
64
Pavia
151
0,5
66
Teramo
147
0,6
67
Biella
142
0,6
67
Ancona
142
0,6
69
Caserta
133
0,6
70
Potenza
132
0,6
71
Cuneo
126
0,5
72
Vercelli
118
0,5
73
Lodi
115
0,4
74
Trapani
93
0,4
75
Benevento
88
0,4
76
Sassari
80
0,4
77
Brindisi
39
0,2
78
Campobasso
0
0
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva su base annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Regioni
Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
Inflazione
annua di novembre
1
Trentino Alto Adige
433
1,4
2
Veneto
349
1,3
3
Puglia
343
1,8
4
Friuli-Venezia Giulia
329
1,2
5
Campania
321
1,5
6
Calabria
319
1,7
7
Toscana
316
1,2
7
Umbria
316
1,2
ITALIA
276
1,1
9
Lazio
268
1
10
Marche
252
1,1
11
Lombardia
236
0,8
12
Sicilia
224
1
13
Emilia-Romagna
215
0,8
14
Piemonte
195
0,8
15
Valle d’Aosta
194
0,7
16
Abruzzo
167
0,7
17
Liguria
144
0,6
18
Sardegna
134
0,7
19
Basilicata
128
0,6
20
Molise
0
0
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat