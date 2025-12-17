Open Arms, Nappi (Lega): trionfa la giustizia giusta. Felicitazioni a Matteo Salvini

AgenPress. “Rigettando il ricorso presentato dalla Procura di Palermo e confermando la piena assoluzione per Matteo Salvini perché il fatto non sussiste, la Cassazione mette la parola definitiva su un processo totalmente politico che non sarebbe dovuto nemmeno essere istruito e che ha minacciato le fondamenta di ogni principio democratico.

La decisione dei giudici ribadisce che Matteo Salvini ha fatto solo il proprio dovere di ministro della Repubblica proteggendo l’Italia e gli italiani. Al nostro segretario felicitazioni e un forte abbraccio. Avanti con la giustizia giusta”.

Lo afferma Severino Nappi, componente Consiglio Federale Lega e vice coordinatore del partito in Campania.