Open Arms, Nappi (Lega): trionfa la giustizia giusta. Felicitazioni a Matteo Salvini

AgenPress. “Rigettando il ricorso presentato dalla Procura di Palermo e confermando la piena assoluzione per Matteo Salvini perché il fatto non sussiste, la Cassazione mette la parola definitiva su un processo totalmente politico che non sarebbe dovuto nemmeno essere istruito e che ha minacciato le fondamenta di ogni principio democratico.
La decisione dei giudici ribadisce che Matteo Salvini ha fatto solo il proprio dovere di ministro della Repubblica proteggendo l’Italia e gli italiani. Al nostro segretario felicitazioni e un forte abbraccio. Avanti con la giustizia giusta”.
Lo afferma Severino Nappi, componente Consiglio Federale Lega e vice coordinatore del partito in Campania.
