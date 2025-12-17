Processo Open Arms. Capone (UGL): “Bene l’assoluzione di Salvini, ora avanti per il bene del Paese”

AgenPress. “Conosco Matteo Salvini da molti anni e ho sempre potuto apprezzarne l’impegno, la serietà e il profondo senso delle istituzioni con cui ha svolto e continua a svolgere il proprio ruolo.

L’assoluzione definitiva nel processo Open Arms, confermata dalla Corte di Cassazione, è una notizia che accolgo con soddisfazione, innanzitutto sul piano umano. Si chiude finalmente una vicenda lunga e complessa, che ha avuto un peso significativo anche sul piano personale.

A Matteo Salvini va il mio abbraccio e l’augurio di proseguire il suo lavoro con determinazione e responsabilità nell’interesse del Paese”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’assoluzione definitiva nel processo Open Arms di Matteo Salvini.