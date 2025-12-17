Trefiletti: “Aumento di richieste per il credito al consumo da parte delle famiglie italiane”

AgenPress. Alla ricerca 2025 del Censis si aggiungono in questi giorni i dati da parte del CRIF sull’indebitamento dei cittadini, rendendo ancora di più allarmante il quadro socio-economico delle famiglie italiane e del Paese.

Infatti anche quest’anno vi è stato un aumento di richieste per il credito al consumo da parte delle famiglie italiane.

Le consistenze attuali di tale debito si colloca ad oltre 170 miliardi di Euro. Questo indebitamento è dovuto all’esigenza di mantenimento delle proprie condizioni di vita rispetto ad una situazione di minor potere di acquisto causato da stipendi e da pensioni al palo.

Ciò ha prodotto come già denunciato più volte una minor domanda di mercato con ricadute negative sulla Produzione Industriale e sul Prodotto Interno Lordo del Paese.

La gravità della situazione impone interventi da parte dei Responsabili delle Istituzioni di interventi mirati all’aumento del potere di acquisto e di dare prospettive diverse dalle attuali per lo sviluppo economico.

Non seguendo questa strada si implementerebbero purtroppo altre due questioni, quali la denatalità crescente e l’emigrazione dei nostri giovani che sono cause di ulteriore peggioramento della situazione economica nella prospettiva. Ed allora insistiamo per interventi importanti su investimenti per infrastrutture e servizi, sulle nuove tecnologie, lo sblocco dei contratti nazionali e una giusta perequazione delle pensioni, nonché di tagli fiscali importanti ai redditi fissi.

Si faccia inoltre, un serio controllo delle varie filiere produttive, a partire da quella agro-alimentare in preda a speculazioni inaccettabili ed un maggior contrasto all’evasione fiscale. Da realizzare inoltre, una partecipazione solidaristica, anche solo temporanea, relativamente ai grandi guadagni per decine di Miliardi, realizzati dei gestori Bancari, Assicurativi, Energetici nonché ai possessori di grandi patrimoni, sostiene Rosario Trefiletti – Presidente CCI.