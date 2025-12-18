Mutui: oggi BCE verso tassi fermi, ma sul mercato italiano si registrano rialzi

DA GENNAIO TAEG SALITO IN MEDIA DEL +0,23%, +222 EURO ANNUI SU MUTUO DA 150MILA EURO

AgenPress. Mentre oggi la Bce dovrebbe lasciare i tassi fermi nel corso dell’ultima riunione prevista per il 2025, il mercato dei mutui in Italia registra nuovi rialzi dei tassi praticati alle famiglie. Lo afferma il Codacons, in vista della decisione odierna della Banca Centrale Europea.

Quello di oggi sarà il quinto mancato calo consecutivo dei tassi, dopo il trend di ribassi avviato a giugno 2024 – prevede l’associazione.

I tassi di interesse sui mutui effettivamente praticati alle famiglie stanno registrando in Italia un costante rialzo, e sono passati dal 3,50% dello scorso gennaio al 3,73% di ottobre (dati Bankitalia) – analizza il Codacons – Un incremento del +0,23% da inizio 2025 equivalente ad un maggior esborso da +222 euro all’anno su un mutuo da 150mila euro a 30 anni. Su un mutuo da 120mila euro della durata di 25 anni, l’aggravio è di +187 euro annui.

L’eventuale decisione odierna della Bce di lasciare i tassi fermi potrebbe influire negativamente sull’andamento del mercato, e accelerare la crescita dei tassi con conseguenze dirette sulle tasche di milioni di italiani – conclude l’associazione.