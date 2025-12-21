type here...

Legge di Bilancio, Savino (MEF): “Confronto serio, esce manovra migliorata nell’interesse del Paese”

AgenPress. «Con la conclusione dei lavori in Commissione Bilancio e il conferimento del mandato ai relatori, si chiude una fase intensa che ha visto un confronto continuo, serio e responsabile tra Parlamento e Governo. Un lavoro impegnativo, svolto con spirito costruttivo, che ha consentito di migliorare il testo della manovra e di rafforzarne l’equilibrio complessivo. Una manovra migliorata nell’interesse del Paese».
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.
«Desidero esprimere un ringraziamento sentito agli Uffici e alle strutture del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come alla V Commissione Bilancio del Senato, per il grande supporto tecnico e istituzionale garantito in questo periodo di lavoro particolarmente intenso. Il contributo puntuale e qualificato di tutte le professionalità coinvolte è stato determinante per accompagnare il confronto politico e assicurare la solidità della manovra», conclude Savino.
