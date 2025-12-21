type here...

Lula: un intervento armato degli Stati Uniti in Venezuela potrebbe essere catastrofico

AgenPress. Il presidente brasiliano Lula da Silva ha avvertito che un “intervento armato degli Stati Uniti in Venezuela costituirebbe una catastrofe umanitaria”, di fronte alle ultime minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Trump ha ordinato il “blocco” di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela per aumentare la pressione sul governo di Nicolas Maduro, prendendo di mira la sua principale fonte di entrate.

Lula e la presidente messicana Claudia Sheinbaum hanno già chiesto moderazione mentre le tensioni aumentano.

 

