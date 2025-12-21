Sud Africa. Johannesburg: 9 morti e decine di feriti in una sparatoria

AgenPress. Nove persone sono state uccise e circa dieci ferite da uomini non ancora identificati in un sparatoria avvenuta a Johannesburg

Gli uomini sono arrivati armati di fucili e pistole entrando in un locale e sparando all’impazzata. Alcune delle vittime sono state colpite a caso anche per strada mentre il gruppo fuggiva.

Episodi come questi sono diventati frequenti nel paese. L’ultimo è avvenuto il 6 dicembre scorso, quando uomini armati hanno assaltato un dormitorio per lavoratori a Pretoria, uccidendo 11 persone, tra cui un bambino di tre anni.

Il Sudafrica è alle prese, negli ultimi anni, con criminalità e corruzione endemiche. Le sparatorie sono frequenti, spesso legate alla violenza delle bande e all’alcol.