Indonesia: almeno 16 morti in un incidente che ha coinvolto un autobus passeggeri

AgenPress. Un incidente tra un autobus passeggeri e un’auto ha causato la morte di almeno 16 persone sull’isola principale dell’Indonesia, Giava, poco dopo la mezzanotte.

L’autobus con a bordo 34 persone ha perso il controllo su una strada e ha colpito una barriera di cemento prima di ribaltarsi su un lato.

L’autobus stava viaggiando dalla capitale Giacarta all’antica città Yogyakarta, quando si è ribaltato mentre entrava in una rampa di uscita dopo una curva. Il violento impatto ha sbalzato in avanti diversi passeggeri, intrappolandoli contro la carrozzeria dell’autobus.

La polizia e le squadre di soccorso sono arrivate circa 40 minuti dopo l’incidente e hanno recuperato i corpi di sei passeggeri, deceduti sul posto. Altre 10 persone sono morte durante il trasporto in ospedale o durante le cure.

Tra le 18 vittime ricoverate in due ospedali vicini, cinque sono in condizioni critiche e 13 in condizioni gravi.

Alcuni testimoni hanno riferito alle autorità che l’autobus viaggiava ad alta velocità prima che l’autista perdesse il controllo. La polizia ha intenzione di sottoporre il conducente a test per verificare la presenza di sostanze proibite, tra cui droghe.