Radio Radicale: Serracchiani, fondi a strumento irrinunciabile

AgenPress. “Radio Radicale è un strumento irrinunciabile per l’informazione istituzionale, una memoria storica dell’Italia contemporanea e un luogo del dibattito politico. Sarebbe un grave precedente se si mettesse a rischio la sopravvivenza della radio. Perciò ci aspettiamo dal Governo che nel primo strumento legislativo utile siano inseriti i fondi per il finanziamento dell’emittente, rimediando all’esclusione e dando così garanzie di proseguimento alle trasmissioni e certezze al personale giornalistico e tecnico impiegato.

La convenzione stipulata con Radio Radicale per la resa di un servizio pubblico fondamentale ha superato anche i momenti più critici trovando l’accordo delle forze politiche, e anche stavolta siamo pronti a fare la nostra parte”.

Lo dichiara la deputata del Debora Serracchiani, dopo che i media hanno rilanciato la preoccupazione per il mancato inserimento dei fondi per il finanziamento di Radio Radicale nella manovra di fine anno.

