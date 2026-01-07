Ayman Abdel Hamid Mohamed, vicedirettore MENA, premiato da Aisc News come Personalità mediatica dell’anno 2025

- Advertisement -

Aodi: AISC News premia la professionalità e le eccellenze e rafforza i ponti tra l’Italia, l’informazione mondiale e la stampa estera. Presto, con la rete AISC News, nascerà un solido consorzio di agenzie di stampa AgenPress. L’agenzia internazionale Informazione Senza Confini – AISC News – ha annunciato la scelta del collega Ayman Abdel Hamid Mohamed, vice caporedattore della MENA – Middle East News Agency e suo corrispondente in Italia, come “Personalità mediatica dell’anno 2025” . Il riconoscimento, per l’agenzia e per il suo vicedirettore, arriva per il ruolo svolto nel raccontare con professionalità e coerenza le notizie del mondo arabo, le comunità arabe in Italia e il dialogo euro-mediorientale. La rete delle associazioni: informazione come servizio pubblico AMSI (Associazione Medici di Origine Straniera in Italia), UMEM (Unione Medica Euromediterranea), Co-mai (Comunità del Mondo Arabo in Italia) e il Movimento Internazionale Uniti per Unire, con la collaborazione di USEM (Unione Sportiva Euromediterranea) e Unione Arabi del ’48, commentano e riflettono sull’importanza di un’informazione capace di costruire cooperazione, rispetto reciproco e tutela dell’interesse pubblico, valorizzando il ruolo delle agenzie come attori di mediazione culturale. A nome delle suddette associazioni e movimenti interviene il Presidente Prof. Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista internazionale, esperto in salute globale, Direttore dell’AISC_NEWS e docente dell’Università di Tor Vergata. Un progetto che cresce e si struttura Il professor Aodi sottolinea che il premio «rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di una rete stabile, di un vero e proprio consorzio tra agenzie di stampa arabe, europee e italiane, per valorizzare professionalità e correttezza dell’informazione».

Il lavoro comune — aggiunge — si sta consolidando attraverso protocolli di collaborazione con agenzie italiane e internazionali, con l’obiettivo di offrire strumenti condivisi, verificati e trasparenti. Una rete che riconosce il merito Aodi richiama il percorso di valorizzazione intrapreso da AISC News: finora sono stati consegnati 229 attestati in lingua italiana e 99 attestati in lingua araba a personalità influenti — tra cui giornalisti, professionisti sanitari, docenti universitari, esponenti del volontariato, operatori dell’informazione, rappresentanti delle nostre associazioni, protagonisti del mondo dello sport e giovani emergenti — che si sono distinti per impegno civico, sociale, culturale e scientifico. Molti riconoscimenti hanno riguardato anche personalità religiose e figure impegnate quotidianamente nel dialogo interreligioso e nella costruzione della pace, a testimonianza di una visione che mette al centro ponti culturali e collaborazione tra comunità. Valori comuni: responsabilità, dialogo, cooperazione Il presidente di AISC News ribadisce che il premio ad Ayman Abdel Hamid Mohamed «conferma la volontà di promuovere un giornalismo ponte tra i popoli, capace di raccontare le complessità senza alimentare stereotipi e di sostenere progetti condivisi in ambito sanitario, sociale e interculturale». Un approccio che guarda alla costruzione di relazioni stabili tra società civili, istituzioni e comunità professionali, nel segno della responsabilità e del dialogo.