Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera battente bandiera russa

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa nell’Atlantico settentrionale, dopo un drammatico inseguimento durato settimane in alto mare.

L’operazione per sequestrare la nave sanzionata, che ha cambiato nome da Bella 1 a Marinera dopo essere fuggita dal blocco americano del Venezuela il mese scorso, è stata bloccata mercoledì mattina. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato il sequestro di un’altra petroliera sanzionata, la M/T Sophia, che, a loro dire, stava “svolgendo attività illecite nel Mar dei Caraibi”.

Il Cremlino, forte sostenitore del deposto presidente Nicolás Maduro, ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il diritto marittimo sequestrando la Marinera.

I tentativi della nave di eludere le autorità sono stati seguiti in tempo reale da una flotta di osservatori e analisti, che hanno anche monitorato il trasferimento di risorse militari statunitensi nel Regno Unito negli ultimi giorni.

Il Comando Europeo degli Stati Uniti ha confermato il sequestro della Marinera per violazione delle sanzioni statunitensi. “La nave è stata sequestrata nel Nord Atlantico in base a un mandato emesso da un tribunale federale statunitense.

Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere al largo delle coste del Venezuela, nell’ambito del blocco delle spedizioni di petrolio sanzionato da e verso il Paese. La Marinera era una delle numerose petroliere sanzionate che operavano vicino al Venezuela e che hanno recentemente cambiato bandiera, passando a quella russa.

In una dichiarazione rilasciata dopo la cattura della petroliera, il Ministero dei Trasporti russo ha affermato che alla Marinera era stata concessa un’autorizzazione temporanea a navigare sotto bandiera russa a fine dicembre e che aveva perso ogni comunicazione con la nave dopo che le forze statunitensi l’avevano abbordata mercoledì.

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di stare monitorando attentamente la situazione e di aver chiesto un trattamento umano e il “pronto rimpatrio” dei cittadini russi a bordo.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che la nave Marinera è stata “considerata apolide” dopo aver “battuto bandiera falsa”. Ha aggiunto che l’equipaggio sarà soggetto a procedimento penale ai sensi della legge federale statunitense e “sarà condotto negli Stati Uniti per tale procedimento, se necessario”.