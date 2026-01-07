In Iran le manifestazioni di protesa contro il governo non si placano

AgenPress. Nel tentativo di placare la rabbia oggi il governo iraniano ha annunciato, tramite la televisione di Stato iraniana, dell’avvio di un nuovo sussidio pari a 7 dollari, versato sui conti bancari dei capifamiglia in tutto il Paese. Oltre 71 milioni di persone riceveranno il sussidio, pari a 10 milioni di rial iraniani, per sovvenzionare l’aumento dei prezzi di prodotti essenziali per la tavola come riso, carne e pasta. Il sussidio è più del doppio rispetto ai 4,5 milioni di rial ricevuti in precedenza. Tuttavia il rial è attualmente scambiato a oltre 1,4 milioni per 1 dollaro e continua a deprezzarsi.

I negozianti avvertono che i prezzi di articoli essenziali come l’olio da cucina probabilmente triplicheranno sotto la pressione del crollo del rial iraniano e della fine di un tasso di cambio preferenziale tra dollaro e rial per importatori e produttori, alimentando probabilmente ulteriore rabbia popolare.

“Più di una settimana di proteste in Iran riflette non solo il peggioramento delle condizioni economiche, ma anche la rabbia di lunga data per la repressione governativa e le politiche del regime che hanno portato all’isolamento globale dell’Iran”

Negli ultimi anni, l’Iran ha dovuto affrontare una serie di proteste a livello nazionale . Con l’inasprimento delle sanzioni e le difficoltà dell’Iran dopo la guerra di giugno con Israele , il rial è crollato a dicembre. Le proteste sono iniziate subito dopo, il 28 dicembre. Mercoledì sono giunte all’undicesimo giorno e non sembravano volersi fermare.

I video sui social media avrebbero mostrato nuove città come Bojnourd, Kerman, Rasht, Shiraz e Tabriz, oltre ad alcune città più piccole, unirsi alle manifestazioni di mercoledì.

L’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency ha reso noto il bilancio aggiornato delle vittime delle manifestazioni, pari a 36. Ha affermato che 30 manifestanti, quattro bambini e due membri delle forze di sicurezza iraniane sono stati uccisi. Le manifestazioni hanno raggiunto oltre 310 località in 28 delle 31 province dell’Iran. Più di 2.100 persone sono state arrestate, ha aggiunto.