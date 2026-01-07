type here...

La Colombia risponde a Trump in merito alle recenti minacce

AgenPress. Il ministro degli Esteri colombiano Rosa Villavicencio ha dichiarato che incontrerà l’incaricato d’affari dell’ambasciata statunitense a Bogotà per presentargli un reclamo formale in merito alle recenti minacce mosse dagli Stati Uniti.

Domenica, Trump ha affermato di non escludere un attacco alla Colombia e ha descritto il suo presidente, che è stato un aperto critico della campagna di pressione degli Stati Uniti sul Venezuela, come un “uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti”.

Villavicencio ha affermato che spera di rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti e di migliorare la cooperazione nella lotta contro il narcotraffico.

“È necessario che l’amministrazione Trump conosca più dettagliatamente tutto ciò che stiamo facendo nella lotta contro il traffico di droga”, ha affermato.

