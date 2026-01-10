Nordio rettifica Magistratura Indipendente: “Dati carenti e sterili polemiche sulle assunzioni”

AgenPress. “Sono costretto a replicare al comunicato di Magistratura Indipendente del tutto carente dei dati e che – all’occorrenza – si abbandona a sterili polemiche. I dati sono questi.

Nel corso del nostro mandato sono state implementate una pluralità di procedure assunzionali che hanno contribuito in modo significativo al rafforzamento del grave fabbisogno registrato nei singoli Uffici giudiziari. Dal 2022 sono state assunte in totale 3586 unità a tempo indeterminato per un totale di 119.854.742,44 Euro. Le assunzioni hanno permesso di assumere 256 Operatori, 1798 assistenti, 920 autisti, 521 funzionari, 91 dirigenti.

Il Ministero ha, altresì, stabilizzato a tempo indeterminato, ben 1215 unità di cui 1206 operatori e 9 funzionari per un ammontare pari a 36.858.159,00 Euro.

Per il personale a tempo determinato si è proceduto all’assunzione di 403 unità di area assistenti pari all’impegno finanziario di 12.743.311,00.

Nell’ambito del PNRR, il personale assunto a tempo determinato e attualmente in servizio, in esito alle ultime assunzioni di giugno 2025, è pari a 11.563 unità, con un impegno di circa 2.268.050.053 Euro.

Per il 2026 sono già in corso e programmate una serie di assunzioni che riguardano 70 unità di dirigente amministrativo di seconda fascia; 630 funzionari di cui 236 funzionari tecnici (informatici, statistici, edili), 370 funzionari UNEP, 24 funzionari contabili; 2931 assistenti di cui 84 autisti, 45 assistenti da graduatorie regionali, 2600 assistenti del concorso nazionale gestito dalla Commissione Ripam; 28 Operatori in relazione a assunzione incentivata, con le risorse statali del FSOF, a tempo indeterminato e part- time ( 18 ore).

Il 2026 vedrà il Ministero impegnato per un ammontare complessivo di almeno 122.421.660 Euro per 3659 unità, solo per le procedure assunzionali a tempo indeterminato.

A tanto si aggiunge la procedura di stabilizzazione del personale PNRR che si sostanzierà in un ampio impegno di almeno 224.990.312,09 Euro di risorse nazionali per l’assunzione di 6000 unità (5200 di area funzionari e 800 di area assistenti). Con la legge di bilancio abbiamo previsto la possibilità di scorrere la graduatoria della stabilizzazione ulteriormente per 3 anni, permettendo, pertanto, ulteriori assunzioni con l’impegno delle facoltà assunzionali che il Ministero avrà in disponibilità nel tempo.

Certamente si potrà fare di più, e così faremo, ma parlare di promesse non mantenute – come fa impropriamente MI – senza conoscere i dati vuol dire fare bieca e sterile polemica. Magistratura indipendente sieda al tavolo di confronto sempre aperto presso il Ministero e suggerisca il da farsi, invece che sottrarsi ad ogni tipo di confronto, come da ultimo ha fatto sulla campagna referendaria”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito a quanto dichiarato da Magistratura Indipendente in una nota.