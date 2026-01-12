type here...

Mastella: “Nordio non può fare il ministro, ha idee del periodo fascista”

AgenPress. “Nordio nel suo libro ha detto che il Pd è ingenuo e che la riforma della giustizia tutelerà i governi? Una cosa insana sul piano costituzionale. Che significa che tutelerà i governi? Che diventano appendici del governo? Concettualmente è proprio sbagliato, uno così non potrebbe ricoprire il ruolo che ha, perché è un’idea di ministro del periodo fascista”.

Così Clemente Mastella, intervenendo a “Il Timone delle 13” condotto da Paolo Sergio sulla FM di Giornale Radio.

“Nel periodo fascista la magistratura era unitaria, sì, ma al servizio del governo, oggi invece mica dovrebbe essere al servizio del governo. L’autonomia va garantita, anche quando i magistrati sbagliano”, ha aggiunto Mastella.

