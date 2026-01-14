Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Spesa no alle speculazioni”

AgenPress. “L’Istat ha accertato che in Italia il prezzo dei generi alimentari negli ultimi 4 anni è cresciuto del 25 per cento e il problema riguarda prevalentemente la grande distribuzione rispetto ai mercati rionali.

I beni più esposti agli aumenti risultano frutta e verdura cosa curiosa in un Paese che ne produce tanta e la esporta. Una delle ipotesi per cui l’Antitrust sta indagando è costituita dai passaggi di filiera.

Non è spiegabile e comunque non limpido che la frutta sia pagata ai produttori e alle aziende agricole a basso prezzo e al supermercato sia venduta con un margine di ricarico enorme. Inoltre gli stipendi degli italiani sono tra i più bassi in Europa e questo causa contrazione dei consumi. Si indaghi sulle cause degli aumenti con ogni mezzo evidenziando speculazioni.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.