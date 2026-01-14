type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Spesa no alle speculazioni”

Economia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “L’Istat ha accertato che in Italia il prezzo dei generi alimentari negli ultimi 4 anni è cresciuto del 25 per cento e il problema riguarda prevalentemente la grande distribuzione rispetto ai mercati rionali.

I beni più esposti agli aumenti risultano frutta e verdura cosa curiosa in un Paese che ne produce tanta e la esporta. Una delle ipotesi per cui l’Antitrust sta indagando è costituita dai passaggi di filiera.

Non è spiegabile e comunque non limpido che la frutta sia pagata ai produttori e alle aziende agricole a basso prezzo e al supermercato sia venduta con un margine di ricarico enorme. Inoltre gli stipendi degli italiani sono tra i più bassi in Europa e questo causa contrazione dei consumi. Si indaghi sulle cause degli aumenti con ogni mezzo evidenziando speculazioni.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits