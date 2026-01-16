type here...

Imprese, Fapi: bene le nuove semplificazioni, ma servono regole chiare e uffici riorganizzati

AgenPress. “Accogliamo positivamente le recenti norme sulla semplificazione amministrativa, riconoscendo lo sforzo del legislatore nel ridurre gli adempimenti che pesano soprattutto su micro e piccole imprese. In particolare, valutiamo favorevolmente gli interventi sulle procedure per le insegne commerciali e produttive, spesso caratterizzate da complessità, difformità tra enti e tempi incerti.

La semplificazione deve tradursi in meno burocrazia, maggiore chiarezza normativa e processi più rapidi, affinché le imprese possano investire e creare occupazione. Tuttavia, avverte che le nuove misure rischiano di restare parziali senza una reale riorganizzazione degli uffici pubblici e indicazioni operative uniformi sul territorio.

Chiediamo di proseguire verso procedure standardizzate con tempi certi, piena interoperabilità digitale tra amministrazioni, particolare attenzione alle microimprese e un equilibrio tra tutela del decoro urbano e libertà d’impresa nelle regole sulle insegne.

Ribadiamo la disponibilità al confronto con le istituzioni affinché la semplificazione diventi uno strumento concreto di crescita e non un mero esercizio formale”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

