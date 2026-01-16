type here...

La classifica delle città più care d’Italia del 2025

Al 1° posto Bolzano con +730 euro, al 2° posto Siena con +649 euro, terza Rimini con +606

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull’inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall’Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024.

Vince ancora una volta Bolzano dove l’inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d’Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024.

Medaglia d’argento per Siena, che, avendo l’inflazione più elevata del Paese a pari merito con Cosenza, +2,4%, ha un incremento di spesa, nel confronto con il 2024, pari a 649 euro a famiglia.

Sul gradino più basso del podio Rimini che con +2,2% ha una spesa supplementare pari a 606 euro per una famiglia tipo.

Al quarto posto Belluno, che con +2,3% (seconda per inflazione insieme a Siracusa) registra una stangata pari a 599 euro. Seguono Padova (+2,1%, +579 euro), Pistoia (+2,1%, +568 euro), al settimo posto Arezzo (+2%, +541 euro), poi Siracusa (+2,3%, +533 euro) e Trieste (+1,8%, +506 euro). Chiude la top ten, Gorizia che con +1,8% ha una maggior spesa di 479 euro.

Sull’altro fronte della classifica, la medaglia d’oro come città più risparmiosa va a Brindisi, dove con 1% si ha un aggravio di 197 euro rispetto alla spesa del 2024. Al secondo posto Sassari ex aequo con Benevento, con una variazione di 199 euro. Medaglia di bronzo per Trapani, +0,9% e +208 euro.

Seguono, nella classifica delle città più virtuose, Campobasso (+0,9%, +213 euro), Caserta (+1%, +221 euro), Lodi che, con l’inflazione più bassa d’Italia, +0,8%, ha un rialzo del costo della vita di 230 euro, all’ottavo posto Catanzaro (+1,2%, +233 euro), poi Pisa (+0,9%, +243 euro). Chiude la top ten delle migliori Aosta, +0,9% pari a +249 euro.

In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,9%, l’immancabile Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 587 euro rispetto al 2024. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,7%, +466 euro). Al terzo posto, con +457 euro, il Veneto (+1,7%). La Puglia, pur avendo l’inflazione regionale più alta d’Italia, +2,1%, è “solo” al quinto posto in termini di aumento del costo della vita.

La regione più conveniente è il Molise (+0,9%, +213 euro). In seconda posizione la Valle d’Aosta (+0,9%, +249 euro), Medaglia di bronzo per la Sardegna (+1,3%, +250 euro).

 

Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care del 2025, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N

Città

Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

media 2025

1

Bolzano

730

2,2

2

Siena

649

2,4

3

Rimini

606

2,2

4

Belluno

599

2,3

5

Padova

579

2,1

6

Pistoia

568

2,1

7

Arezzo

541

2

8

Siracusa

533

2,3

9

Trieste

506

1,8

10

Gorizia

479

1,8

11

Udine

478

1,7

12

Venezia

477

1,7

12

Roma

477

1,7

14

Bologna

476

1,7

15

Napoli

474

2,1

16

Ferrara

468

1,7

17

Cosenza

467

2,4

18

Como

453

1,5

18

Bergamo

453

1,5

20

Pordenone

449

1,6

21

Macerata

443

2

22

Verona

441

1,6

22

Treviso

441

1,6

24

Grosseto

433

1,6

24

Perugia

433

1,6

26

Trento

431

1,5

27

Brescia

423

1,4

28

Imperia

417

1,8

29

Vicenza

413

1,5

29

Rovigo

413

1,5

31

Genova

403

1,6

32

Alessandria

402

1,6

32

Mantova

402

1,4

32

Lecco

402

1,4

35

Milano

399

1,3

36

Varese

393

1,3

36

Pescara

393

1,6

38

Piacenza

385

1,4

38

Ravenna

385

1,4

40

Torino

384

1,5

 

ITALIA

376

1,5

41

Reggio Calabria

369

1,9

42

Bari

364

1,8

43

Cremona

363

1,2

44

Viterbo

358

1,3

45

Ascoli Piceno

354

1,6

46

Potenza

353

1,6

47

Lucca

352

1,3

48

Cagliari

347

1,7

49

Pavia

332

1,1

50

Avellino

331

1,5

50

Catania

331

1,4

52

Reggio Emilia

330

1,2

52

Modena

330

1,2

52

Firenze

330

1,2

55

Massa-Carrara

325

1,2

55

Livorno

325

1,2

55

Terni

325

1,2

58

Messina

324

1,4

59

Palermo

307

1,3

60

Cuneo

302

1,2

61

Teramo

295

1,2

62

Ancona

284

1,2

63

Olbia – Tempio

279

1,4

64

Novara

276

1,1

65

Parma

275

1

65

Forlì-Cesena

275

1

67

Vercelli

260

1,1

67

Biella

260

1,1

69

Aosta

249

0,9

70

Pisa

243

0,9

71

Catanzaro

233

1,2

72

Lodi

230

0,8

73

Caserta

221

1

74

Campobasso

213

0,9

75

Trapani

208

0,9

76

Benevento

199

0,9

76

Sassari

199

1

78

Brindisi

197

1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care del 2025, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)

N

Regioni

Rincaro annuo per la famiglia media

(in euro)

Inflazione

media 2025

1

Trentino Alto Adige

587

1,9

2

Friuli-Venezia Giulia

466

1,7

3

Veneto

457

1,7

4

Lazio

456

1,7

5

Puglia

400

2,1

6

Umbria

395

1,5

7

Campania

385

1,8

8

Lombardia

384

1,3

 

ITALIA

376

1,5

9

Emilia-Romagna

376

1,4

10

Toscana

369

1,4

11

Liguria

360

1,5

12

Calabria

356

1,9

13

Marche

344

1,5

14

Piemonte

342

1,4

15

Sicilia

314

1,4

16

Abruzzo

310

1,3

17

Basilicata

277

1,3

18

Sardegna

250

1,3

19

Valle d’Aosta

249

0,9

20

Molise

213

0,9

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

