Al 1° posto Bolzano con +730 euro, al 2° posto Siena con +649 euro, terza Rimini con +606
AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2025, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Uno studio basato sull’inflazione media dello scorso anno resa nota oggi dall’Istat che consente di dare, quindi, la spesa che una famiglia nel 2025 ha pagato effettivamente in più rispetto al 2024.
Vince ancora una volta Bolzano dove l’inflazione media pari a +2,2%, pur essendo solo la terza più alta d’Italia ex aequo con Rimini, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 730 euro in più rispetto al 2024.
Medaglia d’argento per Siena, che, avendo l’inflazione più elevata del Paese a pari merito con Cosenza, +2,4%, ha un incremento di spesa, nel confronto con il 2024, pari a 649 euro a famiglia.
Sul gradino più basso del podio Rimini che con +2,2% ha una spesa supplementare pari a 606 euro per una famiglia tipo.
Al quarto posto Belluno, che con +2,3% (seconda per inflazione insieme a Siracusa) registra una stangata pari a 599 euro. Seguono Padova (+2,1%, +579 euro), Pistoia (+2,1%, +568 euro), al settimo posto Arezzo (+2%, +541 euro), poi Siracusa (+2,3%, +533 euro) e Trieste (+1,8%, +506 euro). Chiude la top ten, Gorizia che con +1,8% ha una maggior spesa di 479 euro.
Sull’altro fronte della classifica, la medaglia d’oro come città più risparmiosa va a Brindisi, dove con 1% si ha un aggravio di 197 euro rispetto alla spesa del 2024. Al secondo posto Sassari ex aequo con Benevento, con una variazione di 199 euro. Medaglia di bronzo per Trapani, +0,9% e +208 euro.
Seguono, nella classifica delle città più virtuose, Campobasso (+0,9%, +213 euro), Caserta (+1%, +221 euro), Lodi che, con l’inflazione più bassa d’Italia, +0,8%, ha un rialzo del costo della vita di 230 euro, all’ottavo posto Catanzaro (+1,2%, +233 euro), poi Pisa (+0,9%, +243 euro). Chiude la top ten delle migliori Aosta, +0,9% pari a +249 euro.
In testa alla classifica delle regioni più “costose” (Tabella n. 2), con un’inflazione annua a +1,9%, l’immancabile Trentino Alto Adige che registra a famiglia un aggravio medio pari a 587 euro rispetto al 2024. Segue il Friuli Venezia Giulia (+1,7%, +466 euro). Al terzo posto, con +457 euro, il Veneto (+1,7%). La Puglia, pur avendo l’inflazione regionale più alta d’Italia, +2,1%, è “solo” al quinto posto in termini di aumento del costo della vita.
La regione più conveniente è il Molise (+0,9%, +213 euro). In seconda posizione la Valle d’Aosta (+0,9%, +249 euro), Medaglia di bronzo per la Sardegna (+1,3%, +250 euro).
Tabella n. 1: Classifica completa delle città più care del 2025, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Città
Rincaro annuo
per famiglia media
(in euro)
Inflazione
media 2025
1
Bolzano
730
2,2
2
Siena
649
2,4
3
Rimini
606
2,2
4
Belluno
599
2,3
5
Padova
579
2,1
6
Pistoia
568
2,1
7
Arezzo
541
2
8
Siracusa
533
2,3
9
Trieste
506
1,8
10
Gorizia
479
1,8
11
Udine
478
1,7
12
Venezia
477
1,7
12
Roma
477
1,7
14
Bologna
476
1,7
15
Napoli
474
2,1
16
Ferrara
468
1,7
17
Cosenza
467
2,4
18
Como
453
1,5
18
Bergamo
453
1,5
20
Pordenone
449
1,6
21
Macerata
443
2
22
Verona
441
1,6
22
Treviso
441
1,6
24
Grosseto
433
1,6
24
Perugia
433
1,6
26
Trento
431
1,5
27
Brescia
423
1,4
28
Imperia
417
1,8
29
Vicenza
413
1,5
29
Rovigo
413
1,5
31
Genova
403
1,6
32
Alessandria
402
1,6
32
Mantova
402
1,4
32
Lecco
402
1,4
35
Milano
399
1,3
36
Varese
393
1,3
36
Pescara
393
1,6
38
Piacenza
385
1,4
38
Ravenna
385
1,4
40
Torino
384
1,5
ITALIA
376
1,5
41
Reggio Calabria
369
1,9
42
Bari
364
1,8
43
Cremona
363
1,2
44
Viterbo
358
1,3
45
Ascoli Piceno
354
1,6
46
Potenza
353
1,6
47
Lucca
352
1,3
48
Cagliari
347
1,7
49
Pavia
332
1,1
50
Avellino
331
1,5
50
Catania
331
1,4
52
Reggio Emilia
330
1,2
52
Modena
330
1,2
52
Firenze
330
1,2
55
Massa-Carrara
325
1,2
55
Livorno
325
1,2
55
Terni
325
1,2
58
Messina
324
1,4
59
Palermo
307
1,3
60
Cuneo
302
1,2
61
Teramo
295
1,2
62
Ancona
284
1,2
63
Olbia – Tempio
279
1,4
64
Novara
276
1,1
65
Parma
275
1
65
Forlì-Cesena
275
1
67
Vercelli
260
1,1
67
Biella
260
1,1
69
Aosta
249
0,9
70
Pisa
243
0,9
71
Catanzaro
233
1,2
72
Lodi
230
0,8
73
Caserta
221
1
74
Campobasso
213
0,9
75
Trapani
208
0,9
76
Benevento
199
0,9
76
Sassari
199
1
78
Brindisi
197
1
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care del 2025, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa)
N
Regioni
Rincaro annuo per la famiglia media
(in euro)
Inflazione
media 2025
1
Trentino Alto Adige
587
1,9
2
Friuli-Venezia Giulia
466
1,7
3
Veneto
457
1,7
4
Lazio
456
1,7
5
Puglia
400
2,1
6
Umbria
395
1,5
7
Campania
385
1,8
8
Lombardia
384
1,3
ITALIA
376
1,5
9
Emilia-Romagna
376
1,4
10
Toscana
369
1,4
11
Liguria
360
1,5
12
Calabria
356
1,9
13
Marche
344
1,5
14
Piemonte
342
1,4
15
Sicilia
314
1,4
16
Abruzzo
310
1,3
17
Basilicata
277
1,3
18
Sardegna
250
1,3
19
Valle d’Aosta
249
0,9
20
Molise
213
0,9
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat