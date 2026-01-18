Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato sotterrato vicino alla ditta del marito. L’uomo fermato per omicidio

AgenPress. Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato sotterrato in un terreno nei pressi della ditta riconducibile al marito. La macabra scoperta ha messo fine a giorni di ricerche e ha aperto uno scenario investigativo drammatico, che porta a un’accusa pesantissima: femminicidio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il terreno in cui è stato rinvenuto il cadavere si troverebbe a breve distanza dall’attività lavorativa dell’uomo. Un elemento che ha immediatamente rafforzato i sospetti degli inquirenti, già concentrati sulla figura del marito, ora fermato e indagato per omicidio.

Il ritrovamento del corpo, sepolto nel tentativo di occultarne la presenza, rappresenta un punto di svolta decisivo nell’inchiesta. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della donna, chiarire il movente e stabilire con precisione le responsabilità. Fondamentali saranno gli esiti dell’autopsia e degli accertamenti tecnici effettuati sull’area e sugli oggetti sequestrati.

Federica Torzullo risultava scomparsa da alcuni giorni, e la sua sparizione aveva subito destato forte preoccupazione tra familiari e conoscenti. Le ricerche si erano concentrate progressivamente nell’ambito familiare, fino alla tragica conferma.

Il caso riaccende l’attenzione sull’emergenza dei femminicidi in Italia, una piaga che continua a colpire soprattutto tra le mura domestiche. Ancora una volta, una relazione affettiva si trasforma nel contesto di una violenza estrema, lasciando dietro di sé dolore e interrogativi.

Le indagini proseguono, mentre la comunità resta sotto shock per l’ennesima vita spezzata. Federica Torzullo è l’ultimo nome di una lista che continua ad allungarsi, ricordando l’urgenza di prevenzione, protezione e interventi tempestivi contro la violenza di genere.