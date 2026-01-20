Mozambico: più di 513.000 persone, oltre la metà bambini, colpiti dalle inondazioni

Dichiarazione del Responsabile della Comunicazione dell’UNICEF in Mozambico, Guy Taylor durante la conferenza stampa di oggi al Palazzo delle Nazioni di Ginevra

AgenPress. “Oggi in Mozambico le inondazioni non si limitano a distruggere case, scuole, centri sanitari e strade. L’acqua non sicura, l’insorgere di malattie e la malnutrizione stanno diventando una minaccia mortale per i bambini.

Le piogge eccezionalmente intense che abbiamo visto nelle prime settimane di gennaio hanno innescato una rapida escalation dell’emergenza in vaste aree del Paese. E il fatto che il Mozambico stia entrando nella stagione annuale dei cicloni crea il rischio di una doppia crisi, con le persone più vulnerabili colpite più duramente.

Secondo i dati preliminari del governo, sono state colpite più di 513.000 persone, più della metà delle quali bambini. Più di 50.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case e sono ora ospitate in 62 centri temporanei, molti dei quali sovraffollati.

Nella maggior parte delle aree colpite, l’accesso ai servizi di base, come l’acqua potabile, l’assistenza sanitaria, la nutrizione e l’istruzione, è incerto o insicuro. In queste condizioni, i bambini corrono maggiori rischi di malattie, interruzione dell’apprendimento e rischi di protezione, soprattutto per le ragazze e gli adolescenti.

Le malattie trasmesse dall’acqua e la malnutrizione sono una combinazione letale. Anche prima delle recenti inondazioni, quasi 4 bambini su 10 in Mozambico soffrivano di malnutrizione cronica. Le nuove interruzioni delle forniture alimentari, dei servizi sanitari e delle attività di assistenza minacciano ora di spingere i più vulnerabili in una spirale pericolosa, che comprende il rischio di malnutrizione acuta e grave, la forma più letale.

Insieme al governo e ai partner, l’UNICEF sta rispondendo con urgenza. Nella provincia di Gaza, la più colpita, l’UNICEF sta lavorando a sostegno del governo e dei partner umanitari per valutare i bisogni e iniziare a distribuire forniture essenziali ai bambini e alle famiglie più colpite. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per rimettere in funzione i servizi più importanti, come l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici, all’istruzione e alla protezione dell’infanzia.

Più a nord, nella provincia di Sofala, l’UNICEF ha fornito scorte d’acqua e servizi igienici ai quattro distretti più colpiti, consentendo il trattamento dell’acqua contaminata a livello comunitario e domestico e raggiungendo già almeno 13.000 famiglie.

Ma la minaccia per i bambini è in aumento. Con i bacini fluviali al di sopra dei livelli di allerta, le forti piogge che continuano in alcune aree e l’inizio della stagione dei cicloni, si prevede che il numero di bambini e famiglie colpite aumenterà ulteriormente nei giorni e nelle settimane a venire. Allo stesso tempo, le strade e le infrastrutture danneggiate rendono sempre più difficile l’accesso alle comunità colpite.

Un sostegno tempestivo consentirà all’UNICEF e ai partner di potenziare i servizi di acqua sicura, nutrizione, salute, istruzione e protezione dell’infanzia prima che le condizioni peggiorino ulteriormente. Possiamo prevenire malattie, morti e perdite irreversibili per decine di bambini. Ma dobbiamo agire in fretta.

Il Mozambico è un Paese di bambini e giovani. Più di 17 milioni di persone hanno meno di 18 anni e l’età media è di soli 17 anni. Quando le inondazioni colpiscono, come è successo ripetutamente negli ultimi anni, i più giovani sono i più colpiti, sia nei primi giorni di emergenza che nei mesi e talvolta negli anni successivi.

Per i bambini del Mozambico, ciò che accadrà nei prossimi giorni determinerà non solo quanti sopravviveranno a questa emergenza, ma quanti potranno riprendersi, tornare a scuola e ricostruire il proprio futuro.”