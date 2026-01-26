type here...

Ministro Nordio replica duramente a Maruotti

AgenPress. “Il Segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, ha avuto l’ardire di associare l’immagine di un tragico evento a Minneapolis alle ragioni e agli obiettivi della nostra riforma.

Ci auguriamo che la maggioranza dei magistrati cestini questo disgustoso messaggio nella pattumiera della vergogna. Esso offende non solo Governo e Parlamento ma anche chi amministra la giustizia.

Questa iniziativa rischia di pregiudicare quel clima di ragionevolezza e pacatezza che da sempre auspichiamo nella imminenza del referendum. Se questo modo di offendere dovesse continuare, dovremmo prendere atto che un dialogo con simili indegni interlocutori sarebbe irrimediabilmente compromesso”.

Cosi il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito di un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal Segretario generale, in cui accostava i fatti di Minneapolis alla riforma della giustizia Nordio.

