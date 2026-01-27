Questura, Ostellari: “Il Governo rafforza la sicurezza a Padova. Si arriva a 503 unità”

AgenPress. «Un segnale importante per Padova l’ingresso in servizio dei venti nuovi agenti alla Questura, a cui seguirà, il prossimo 4 febbraio, l’arrivo di altri 13 neo vice ispettori.

Con questi nuovi ingressi, l’organico complessivo della Questura di Padova raggiungerà le 503 unità, di cui 470 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e 33 del ruolo dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Un rafforzamento significativo, frutto dell’impegno del Governo, che consente di potenziare le attività di prevenzione, controllo del territorio e gestione della sicurezza, a beneficio del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e della tutela dei cittadini.

Ai nuovi agenti e ai vice ispettori in arrivo, così come a tutto il personale già in servizio, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro».

Così il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.