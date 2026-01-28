type here...

Giustizia, via libera al PIAO 2026-2028. Ok alla stabilizzazione di 9.368 precari Pnrr

Giustizia
AgenPress. È stato approvato oggi il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia. Le misure sono state illustrate e condivise, nel corso di un incontro presso la sala Livatino, con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Confsal-Unsa, Cisl FP, Confintesa, FLP, Uil PA.

Grazie agli sforzi economici ed organizzativi profusi dal Ministero per stabilizzare il maggior numero di lavoratori possibile del PNRR, è stato possibile passare dalle 6.000 unità iniziali finanziate a legislazione vigente a 9.368 unità totali su 11.211 persone attualmente in servizio.

È un risultato epocale, che traguarda una percentuale di stabilizzazione superiore all’80%.

Attraverso la rimodulazione delle facoltà assunzionali e delle piante organiche sono state reperite risorse del Ministero che hanno permesso di elevare da 3.000 a 6.368 le assunzioni finanziate con risorse proprie. Inoltre, sono state individuate le capacità assunzionali anche per la stabilizzazione di tutti gli operatori precari ex tirocinanti della Calabria e per 1.500 progressioni verticali in deroga del personale del Ministero.

