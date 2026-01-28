type here...

Precari Giustizia, Delmastro (FDI): “Stabilizzati oltre 9000 lavoratori PNRR”

AgenPress. “Il Governo Meloni mette fine ad anni di precarietà per oltre 9mila lavoratori del comparto giustizia, assunti precedentemente a tempo determinato con contratti legati al Pnrr, e che fino a oggi non avevano alcuna prospettiva. Un capitale umano giovane e formato, essenziale per tutto il sistema giustizia.
Intervenendo sulle piante organiche e mettendo in campo risorse strutturali, siamo riusciti a passare dalle 6.000 stabilizzazioni inizialmente previste a una proiezione di 9368 assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2026–2029.
Un risultato frutto di un’attenta programmazione e di scelte responsabili che consentono di rendere il sistema giustizia sempre più efficiente e al contempo di tutelare i lavoratori. A chi aveva creato precarietà senza futuro, rispondiamo con i fatti.»
Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.
