Servizio Civile, potrà essere svolto negli istituti penitenziari: approvato progetto del Dap

AgenPress. Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria attuerà un suo progetto di Servizio Civile Universale, per la prima volta potrà essere svolto negli istituti penitenziari. I ragazzi potranno impegnarsi in 11 istituti coinvolti distribuiti sull’intero territorio nazionale. I 33 giovani supporteranno l’amministrazione penitenziaria nelle attività di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti. Il progetto, finanziato tramite il decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 4 febbraio, sarà inserito nel bando per operatori volontari che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

“Offriremo ai ragazzi un’esperienza unica, dal profondo valore umano, che gli permetterà di conoscere l’amministrazione penitenziaria dal suo interno. Un’esperienza di vita che mi auguro possa portare questi giovani ad appassionarsi a questo mondo e, perché no, a trovare uno sviluppo di carriera in questo ambito”, afferma il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.