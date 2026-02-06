36 centri di giustizia riparativa, prossima apertura sul territorio nazionale

AgenPress. Verranno attivati nei prossimi giorni 36 Centri per la Giustizia Riparativa, dislocati sull’intero territorio nazionale.

Allo scopo di illustrare l’iniziativa, alla presenza del Viceministro Francesco Paolo Sisto, si terrà una conferenza stampa, mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 12, nella Sala Livatino del Ministero della Giustizia.

Una forma di giustizia complementare a quella retributiva tradizionale, che coinvolge la vittima, il reo e la comunità, nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo.

“La giustizia riparativa è una rivoluzione copernicana”, così l’ha definita il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, quando nell’ottobre del 2023 ha salutato la prima riunione della Conferenza nazionale, un Gruppo di lavoro composto da esperti degli uffici ministeriali, da rappresentanti delle Regioni italiane e da professori universitari, chiamati a dare concreta attuazione al decreto legislativo 150 del 10 ottobre 2022, che della giustizia riparativa è l’atto normativo fondante, a seguito della Direttiva dell’Unione europea 2012/29.