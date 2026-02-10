type here...

FAPI: da Marina Berlusconi manifesto per imprese

AgenPress. Le riflessioni su economia, giustizia e sul rapporto tra Europa, America e Occidente espresse dalla presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi, “rappresentano un manifesto di idee e proposte per il mondo delle imprese e un contributo concreto alla crescita del Paese”.

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, commentando l’intervista rilasciata al  Corriere della Sera .

“Governo e Parlamento – aggiunge Sciotto – non possono che guardare con attenzione alle indicazioni che provengono da un’imprenditrice autorevole e responsabile, che si confronta quotidianamente con la burocrazia, con le dinamiche economiche e con il sistema giudiziario italiano. Condividiamo il messaggio di speranza e ottimismo, ma soprattutto la battaglia a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia”.

