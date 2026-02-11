Porto Trieste: Serracchiani, assurdo un militare segretario generale

AgenPress. “La politica ha messo gli scarponi e vuole conquistare definitivamente il porto di Trieste, senza pensare alle conseguenze di questa assurdità. Non c’è altra spiegazione, se la scelta del segretario generale cade su un militare che ha fatto la carriera nella Marina Militare.

Chiedo che in Fratelli d’Italia qualcuno abbia un sussulto di imbarazzo, Fedriga si metta di traverso se può ed eviti di imporre al presidente Consalvo una figura competente in operazioni militari e security, rispettino la legge, le prerogative e la dignità di chi deve governare il porto di Trieste. Per le competenze che servono a un porto internazionale basta chiedere agli operatori locali e internazionali”.

Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, dopo che è venuta alla luce la notizia che, per la carica di segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Fratelli d’Italia ha indicato il capitano di fregata Gianluca Civitarese.