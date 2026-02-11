type here...

Post Facebook sui giudici sotto il Governo: è una fake news

Giustizia
AgenPress. In riferimento alla presunta dichiarazione diffusa via social da un iscritto del Comitato per il No in cui il Ministro Carlo Nordio, intervistato da Tiziana Panella a La7, avrebbe affermato che i giudici passeranno “sotto il controllo del governo”, si specifica che si tratta di una fake news, oltre a essere un esempio di virulenza su Facebook.

Il Guardasigilli non ha ovviamente mai pronunciato quella frase, come peraltro si evince dallo sbobinato della trasmissione e dalla smentita della stessa giornalista.

