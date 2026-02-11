Post Facebook sui giudici sotto il Governo: è una fake news

AgenPress. In riferimento alla presunta dichiarazione diffusa via social da un iscritto del Comitato per il No in cui il Ministro Carlo Nordio, intervistato da Tiziana Panella a La7, avrebbe affermato che i giudici passeranno “sotto il controllo del governo”, si specifica che si tratta di una fake news, oltre a essere un esempio di virulenza su Facebook.
Il Guardasigilli non ha ovviamente mai pronunciato quella frase, come peraltro si evince dallo sbobinato della trasmissione e dalla smentita della stessa giornalista.