Referendum giustizia. Savino (FI): “Parole di Gratteri attacco alla libertà di milioni di italiani”

AgenPress. “Sono una persona libera, che ha sempre servito le istituzioni con correttezza e senso dello Stato. Non ho mai fatto parte di centri di potere occulti, né ho pendenze giudiziarie. La mia storia parla per me.

Per questo voterò convintamente SÌ al referendum sulla riforma della giustizia.

Delegittimare chi esprime una posizione politica legittima significa colpire il cuore del confronto democratico. Le parole, come quelle del Procuratore Gratteri, che mettono in discussione, in modo generalizzato, l’onorabilità delle persone senza alcun fondamento non sono un contributo al dibattito, ma un attacco alla libertà di scelta di milioni di italiani.

Il referendum è uno strumento di democrazia diretta: rispetto per le opinioni di tutti, ma nessuna intimidazione. Io sto dalla parte delle istituzioni, della trasparenza e della volontà popolare”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze e segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino.