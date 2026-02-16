type here...

Nino Di Matteo risponde al Ministro Nordio

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. “A coloro i quali, in queste ore, cercano di strumentalizzare il mio pensiero, voglio precisare che, proprio perché ho sempre contrastato la degenerazione del sistema di autogoverno per le improprie ingerenze di correnti e cordate, oggi ho le mani ancora più libere nel denunciare che questa riforma costituzionale, invece di risolvere il problema, finisce per aggravarlo, accentuando il rischio di un, sempre più stringente, controllo politico sul Csm e sull’intera magistratura. Con grave rischio per la tutela delle garanzie e dei diritti di ogni cittadino”.

Lo afferma il magistrato Nino Di Matteo chiamato in causa dal ministro Carlo Nordio. 

