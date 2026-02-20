Ministero Giustizia stabilizza altre 380 unità in uffici giudiziari del Sud Italia

AgenPress. Con il Decreto-legge Pnrr del 19 febbraio 2026 il Ministero della Giustizia è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, 380 unità di personale, che già attualmente lavorano presso gli uffici giudiziari del Sud Italia a tempo determinato, la gran parte dei quali nella Regione Calabria.
Si tratta del personale assunto nel 2023 in applicazione del decreto-legge 73 del 2021, confermato in servizio nel 2025 e ora definitamente stabilizzato con contratto part-time a 18 ore.
L’amministrazione concretizza nuovamente il suo costante impegno per la realizzazione di un’ampia politica assunzionale finalizzata al miglioramento della performance degli Uffici Giudiziari.
L’obiettivo prefissato è rendere stabile il lavoro dei precari e colmare le attuali scoperture di personale del territorio, rendendo possibile nel tempo il mantenimento degli obiettivi Pnrr di riduzione della durata dei processi.