type here...

Ministero Giustizia stabilizza altre 380 unità in uffici giudiziari del Sud Italia

Giustizia
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Con il Decreto-legge Pnrr del 19 febbraio 2026 il Ministero della Giustizia è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei propri ruoli, 380 unità di personale, che già attualmente lavorano presso gli uffici giudiziari del Sud Italia a tempo determinato, la gran parte dei quali nella Regione Calabria.

Si tratta del personale assunto nel 2023 in applicazione del decreto-legge 73 del 2021, confermato in servizio nel 2025 e ora definitamente stabilizzato con contratto part-time a 18 ore.

L’amministrazione concretizza nuovamente il suo costante impegno per la realizzazione di un’ampia politica assunzionale finalizzata al miglioramento della performance degli Uffici Giudiziari.

L’obiettivo prefissato è rendere stabile il lavoro dei precari e colmare le attuali scoperture di personale del territorio, rendendo possibile nel tempo il mantenimento degli obiettivi Pnrr di riduzione della durata dei processi.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits