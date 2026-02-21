type here...

Bimbo Napoli: Silvestro (Fi), vicinanza alla famiglia, fare piena luce

AgenPress. “È una notizia che colpisce e lascia senza parole. In queste ore così drammatiche, il mio primo pensiero va ai suoi genitori e alla sua famiglia, che hanno affrontato mesi di speranza, angoscia e sacrificio con una forza straordinaria. A loro rivolgo la più sincera vicinanza e un abbraccio commosso.
Davanti a una tragedia così grande, il rispetto e il silenzio vengono prima di tutto. Ma proprio nel rispetto di Domenico e della sua famiglia, è doveroso che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Per questo invito il Presidente della Regione e alla Giunta ad istituire una Commissione speciale regionale che accerti ogni responsabilità e verifichi eventuali criticità lungo tutta la filiera. La fiducia dei cittadini nel sistema sanitario si tutela solo con la trasparenza e con la verità. Lo dobbiamo a Domenico. Lo dobbiamo alla sua famiglia. Lo dobbiamo a tutti i cittadini”.
Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.
