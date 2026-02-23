IPM Rovigo, Ostellari: “Con questo Governo gli impegni diventano realtà”

AgenPress. “Entra ufficialmente in funzione l’IPM di Rovigo. Da oggi la struttura accoglierà i primi 5 detenuti, segnando un passaggio concreto per il sistema della giustizia minorile nel nostro Paese e, in particolare, in Veneto.

La nuova struttura, inaugurata l’8 gennaio alla presenza, tra le altre istituzioni, di Alberto Stefani e Luca Zaia, si estende su una superficie complessiva di circa 7.000 metri quadrati, di cui 4.000 destinati agli immobili e 3.000 alle aree esterne. Gli spazi comprendono aree verdi, una palestra esterna e campetti per le attività sportive, con l’obiettivo di coniugare sicurezza, funzionalità e percorsi educativi.

Questo progetto complessivo di riorganizzazione prevede anche la contestuale dismissione dell’istituto di Treviso, struttura ereditata dai governi precedenti, che sarà destinata a un nuovo utilizzo per gli adulti.

Con questo Governo le cose si fanno davvero. Avevamo annunciato che il Veneto avrebbe avuto una nuova struttura moderna ed efficiente per la giustizia minorile, e oggi quell’impegno diventa realtà. L’IPM di Rovigo rappresenta un investimento concreto che coniuga l’esigenza di sicurezza in progetti di rieducazione dei giovani, con spazi nuovi e adeguati. Un plauso al lavoro del Dipartimento per la Giustizia minorile con a capo Antonio Sangermano e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini per il contributo determinante alla realizzazione dell’opera”.

Così Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia.