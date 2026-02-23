Rogoredo: Mirabelli (Pd), governo prima di attaccare magistrati aspetti realtà

AgenPress. “Quello che sta emergendo sulla vicenda del boschetto di Rogoredo è grave e dimostra la volontà e la capacità delle forze dell’ordine e della magistratura di appurare le responsabilità anche quando coinvolgono uomini delle istituzioni.

Spero che anche questa vicenda faccia riflettere chi ha dato giudizi dando per scontato dove sta la ragione e dove il torto. Soprattutto chi ha responsabilità di governo dovrebbe aspettare di conoscere i fatti ad emettere giudizi anziché dare addosso ai magistrati che indagano o dare per scontato che un immigrato ha sempre torto”.

Così il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo PD al Senato.