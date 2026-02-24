Ipm Casal del marmo. Proiezione film “Anna”, partecipa Monica Guerritore

AgenPress. Presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Roma, giovedì 26 febbraio alle ore 10, si terrà la proiezione del film “Anna” (2025), dedicato alla vita dell’attrice Anna Magnani. Sarà presente la regista e interprete Monica Guerritore, che incontrerà i giovani ospiti dell’Istituto al termine della visione.

All’evento parteciperanno il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, e le Autorità locali.

L’iniziativa rientra nel programma delle attività trattamentali e culturali promosse dall’Istituto, con l’obiettivo di offrire ai giovani ristretti occasioni concrete di riflessione sui temi dell’identità, del riscatto personale e del valore dell’arte come strumento di consapevolezza e crescita.

La proiezione sarà seguita da un momento di dialogo e confronto tra la regista, le ragazze e i ragazzi detenuti e una rappresentanza di studenti esterni, favorendo uno scambio diretto sui linguaggi del cinema e sul significato umano e sociale dell’opera.

L’evento conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi educativi fondati sulla cultura, sull’incontro e sulla responsabilizzazione, elementi centrali nel processo di reinserimento e nella costruzione di nuove opportunità per i giovani coinvolti.