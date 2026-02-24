Romano (NM): “Conflitto Russo-ucraino. Coerenza del governo Meloni e incertezze della Ue”

AgenPress. ‘Ricorre oggi il quarto anniversario dall’invasione russa in Ucraina con una stima complessiva di due milioni di morti tra russi e ucraini. Un paese distrutto e disperato che lotta per avere una speranza di futuro e un contesto geopolitico completamente mutato con un nuovo ordine mondiale e con tensioni politiche e commerciali che sono solo all’inizio.

Il governo Meloni in tutti e quattro questi anni non ha mutato atteggiamento, distinguendo chi fosse il paese invasore e chi fosse la vittima dell’invasione. Una cosa è certa: i piani di Putin erano ben altri ed è chiaro che mai avrebbe immaginato una simile reazione da parte di tutti i paesi che hanno sostenuto Kiev.

Detto questo occorre fare autocritica e riconoscere le lentezze e le indecisioni di Bruxelles in molti dossier che hanno riguardato il conflitto, da quello delle sanzioni a quello degli aiuti militari. La sicurezza dell’Europa è diventata un imperativo come la necessità di attrezzarsi per tutelare valori, interessi, ideali’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.