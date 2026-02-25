type here...

Nordio, rafforzamento anche delle strutture amministrative

Giustizia
redazione
Da redazione
AgenPress. “Sempre in merito alle dichiarazioni del Procuratore Nicola Gratteri sulla efficienza della Giustizia, rilevo che oltre alla copertura della piante organiche della magistratura, abbiamo provveduto al potenziamento delle strutture amministrative attraverso la stabilizzazione di circa 10.000 addetti all’Ufficio del processo, a suo tempo assunti a tempo determinato; abbiamo finalmente regolarizzato la posizione dei Giudici onorari, che erano privi di garanzie salariali e previdenziali; abbiamo inoltre assunto dall’ottobre 2022 ad oggi circa 20.000 addetti alle funzioni amministrative.

Siamo rammaricati per questa ennesima sterile polemica che non asseconda quel clima di pacatezza e razionalità giustamente invocato dal Presidente della Repubblica”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

