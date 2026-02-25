Servizio civile, Delmastro: per la prima volta il DAP attivo con propri progetti, opportunità unica per i giovani

AgenPress. “Per la prima volta nella storia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) vede attivati suoi progetti di Servizio Civile in 11 istituti penitenziari. Con il bando pubblicato ieri dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, abbiamo offerto ai giovani che si candideranno l’opportunità di un’esperienza di vita unica in ambito penitenziario, con la possibilità di supportare l’amministrazione nell’attività rieducativa e di reinserimento sociale dei detenuti.

Allo stesso tempo offriamo ai giovani volontari una prospettiva inedita di impegno all’interno del sistema penitenziario italiano, a fianco dei soggetti che ne fanno già parte come il personale educativo e la Polizia Penitenziaria, con l’obiettivo di farli appassionare ad un mondo a loro sconosciuto dove possano anche trovare un percorso di crescita personale e lavorativa”.

Lo dichiara in una nota il Sottosegretario e deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove.