Khamenei è stato ucciso mentre si trovava nel suo ufficio, affermano i media iraniani

AgenPress. Secondo quanto riportato dai media statali iraniani, Khamenei è stato ucciso mentre si trovava nel suo ufficio.

“Il leader supremo della rivoluzione islamica iraniana è stato ucciso nel suo luogo di lavoro a Beit Rahbari (il suo complesso)”, si legge nell’account Telegram dell’agenzia di stampa statale IRIB.

“Stava svolgendo i compiti assegnatigli ed era presente sul posto di lavoro al momento del martirio, e questo attacco è avvenuto nelle prime ore di sabato mattina”, continua il post.