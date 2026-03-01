Nove morti durante le proteste in Pakistan e Iraq per la morte di Khamenei

AgenPress. Almeno nove manifestanti sono rimasti uccisi quando la folla ha sfondato il muro esterno del consolato statunitense nella città pakistana di Karachi, in seguito alla notizia degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran in cui è morto il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.

La polizia irachena ha sparato gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere centinaia di manifestanti filo-iraniani radunati anche fuori dalla Zona Verde nella capitale Baghdad, dove si trova l’ambasciata statunitense.

“Morte a Israele, morte all’America”, gridavano i manifestanti.

Dopo l’Iran, il Pakistan e l’Iraq hanno la più grande popolazione musulmana sciita.

A Karachi, i manifestanti sono stati respinti dal consolato, ha dichiarato un portavoce del governo locale, dopo aver dato fuoco a un veicolo fuori dal cancello principale e essersi scontrati con la polizia.