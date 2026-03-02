Valeria Vittimberga Direttore Generale Inps all’Italian Investment Council by Remind: “INPS motore di innovazione e punto di riferimento per il Paese”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi vi è stato anche il contributo di Valeria Vittimberga Direttore Generale Inps: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per l’invito all’Italian Investment Council. Quando parliamo di investimenti e crescita economica non possiamo prescindere dal ruolo della pubblica amministrazione. Un sistema economico funziona davvero quando la pubblica amministrazione non rappresenta un ostacolo, ma diventa un fattore abilitante per cittadini e imprese. In questo senso l’INPS vuole essere un motore di innovazione e un punto di riferimento per il Paese. Gestiamo servizi che riguardano oltre 50 milioni di cittadini, centinaia di prestazioni e una quota significativa della spesa pubblica. Questo significa avere una grande responsabilità nel garantire efficienza, qualità dei servizi e capacità di innovazione.

Oggi la pubblica amministrazione deve essere vista come una componente essenziale dello sviluppo economico. Se l’economia cresce, se l’occupazione aumenta e se il sistema produttivo regge le sfide internazionali, è anche grazie al lavoro spesso silenzioso ma fondamentale delle istituzioni. Per affrontare la riduzione delle risorse e del personale stiamo investendo con decisione nella tecnologia e nella digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di liberare tempo e competenze per attività a maggiore valore aggiunto, come l’assistenza ai cittadini e il supporto alle imprese. In questo percorso l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento decisivo.

L’INPS sta lavorando allo sviluppo di un modello di intelligenza artificiale dedicato al welfare, basato su dati certificati e su una gestione responsabile e sovrana delle informazioni. Un sistema che potrà migliorare i servizi, rafforzare la prevenzione delle frodi e fornire al decisore pubblico strumenti utili per programmare le politiche sociali ed economiche. L’obiettivo finale è costruire una pubblica amministrazione sempre più moderna, capace di collaborare con le imprese e con le altre istituzioni, mettendo al centro il benessere della comunità nazionale”.